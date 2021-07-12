Макгрегор — Порье: Дастин, ты можешь праздновать эту незаконную победу сколько угодно

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал в своём "твиттере" обращение после воскресной операции.
«Всё прошло по плану, операция прошла идеально. Я чувствую себя потрясающе. Теперь шесть недель я проведу на костылях, а затем мы начнём восстанавливаться. Это был чертовски хороший первый раунд, было бы неплохо попасть во второй раунд, чтобы посмотреть, что к чему, но произошло то, что произошло. Такова природа бизнеса, перелом голени — и второй раунд не состоялся. Дастин (Порье. — Прим. «Чемпионата»), ты можешь праздновать эту незаконную победу сколько угодно, но ты ничего не сделал на ринге. Тот второй раунд показал бы всё. Мы идём вперёд с командой. Мы отряхиваемся и возвращаемся в лучшем виде, чем когда-либо», — сказал Макгрегор.
- 12 июля 2021
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