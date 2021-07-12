Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор — Порье: Дастин, ты можешь праздновать эту незаконную победу сколько угодно

Макгрегор — Порье: Дастин, ты можешь праздновать эту незаконную победу сколько угодно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал в своём "твиттере" обращение после воскресной операции.

«Всё прошло по плану, операция прошла идеально. Я чувствую себя потрясающе. Теперь шесть недель я проведу на костылях, а затем мы начнём восстанавливаться. Это был чертовски хороший первый раунд, было бы неплохо попасть во второй раунд, чтобы посмотреть, что к чему, но произошло то, что произошло. Такова природа бизнеса, перелом голени — и второй раунд не состоялся. Дастин (Порье. — Прим. «Чемпионата»), ты можешь праздновать эту незаконную победу сколько угодно, но ты ничего не сделал на ринге. Тот второй раунд показал бы всё. Мы идём вперёд с командой. Мы отряхиваемся и возвращаемся в лучшем виде, чем когда-либо», — сказал Макгрегор.

Новость по теме
Николай Валуев прокомментировал поражение Конора Макгрегора в бою с Дастином Порье
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021