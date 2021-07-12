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Фьюри: футбол — это не только трофеи и голы

Фьюри: футбол — это не только трофеи и голы
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Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поделился отношением к футболу.

«Футбол — это не только трофеи, не только то, как мы все этого ждём. Это не только голы, которые мы забили и которые не удалось забить Это не только то путешествие, которое мы совершаем от наших корней до самой вершины. Это новые друзья, которых мы завели. Это люди, которых мы представляем и вместе с которыми стоим рядом, когда наступают тяжёлые времена. Футбол — это быть вместе. Футбол — семья, сообщество, единство и дом», — написал Тайсон Фьюри в своём «инстаграме».

В финале чемпионата Европы — 2020 встретились сборные Англии и Италии. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды. После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.

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