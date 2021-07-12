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Спенс — о поединке с Пакьяо: важнее сосредоточиться не на нокауте, а на победе

Спенс — о поединке с Пакьяо: важнее сосредоточиться не на нокауте, а на победе
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Чемпион мира WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс поделился ожиданиями от поединка с Мэнни Пакьяо.

«У меня есть возможность нокаутировать Пакьяо. Но мне важнее сосредоточиться не на нокауте, а на победе. Важно собранно провести весь бой. Когда твои мысли только о нокауте, ты торопишься, принимаешь неправильные решения. Это я понял со времён выступлений в любителях. Важно провести бой в своём ритме, на своей дистанции. Если появится шанс — я нокаутирую. Если нет — я согласен на победу решением судей. Он планирует показать свою преданность делу. Нас ждёт интересный бой. Я собираюсь уйти из ринга с победой», — приводит слова Спенса Ringnews24.

Поединок Пакьяо и Спенса пройдёт 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.

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