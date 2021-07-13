Хабиб Нурмагомедов назвал главную ошибку Макгрегора перед боем с Порье

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор зря применял трешток перед поединком с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье. По мнению Нурмагомедова, Макгрегору стоило сосредоточиться на себе, а не на сопернике.

«Это был просто шум. Это был фальшивый Конор. Как по мне, это была его большая ошибка. Он потерял очень много энергии, поскольку хотел залезть под кожу сопернику.

Не надо сосредоточиваться на сопернике. Зачем? Просто сосредоточься на себе», — приводятся слова Хабиба в «инстаграме» ESPN MMA.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.