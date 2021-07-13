Нурмагомедов предположил, что было бы, если бы Макгрегор не сломал ногу в бою с Порье

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов предположил, как развивались бы события, если бы экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор не сломал ногу в поединке с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье.
«Что было бы? Не думаю, что что-либо случилось бы. Дастин вёл у судей после первого раунда со счётом 10:8. Он растерзал Конора в первом раунде. Если бы они сразились сто раз, Дастин победил бы его сто раз», — приводятся слова Нурмагомедова в «инстаграме» ESPN MMA.
В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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