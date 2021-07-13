Зерафа, который отказался драться с Цзю за неделю до боя, обвинил Тима в срыве поединка

Австралийский боксёр Майкл Зерафа, который снялся с боя с Тимом Цзю за неделю до его проведения, обвинил несостоявшегося соперника в срыве поединка. Вместо Зерафы Цзю-младший сразился со Стивом Спарком и нокаутировал его в третьем раунде.
«Мы сказали Тиму Цзю: выходи и сражайся. А он не согласился из-за ситуации с коронавирусом. Он не пришёл на пресс-конференцию в Мельбурне, использовав ковид в качестве оправдания. Это лишь показывает, что на самом деле он не хотел этого боя», — приводит слова Зерафы BoxingScene.
Тим Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и завоевал вакантный титул чемпиона Содружества наций в первом среднем весе. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).
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