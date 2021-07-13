Хабиб Нурмагомедов оценил значимость следующего боя Ислама Махачева в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о следующем поединке Ислама Махачева, который в ближайшие выходные сразится с Тиаго Мойзесом.
«Все идёт своим чередом. Для нашей команды эта неделя очень важна. Исламу Махачеву придётся доказывать и отстаивать многое в субботу вечером, а мы будем рядом», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с тренировочного лагеря.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александра Эрнандеса решением судей.
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