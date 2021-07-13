Хабиб оценил шансы Макгрегора вернуться на вершину UFC после перелома ноги в бою с Порье

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, сможет ли Конор Макгрегор, получивший перелом ноги в поединке с Дастином Порье, вернуться на вершину.

«Если бы он не сломал ногу — да. Но сломанная нога никогда не позволит ему наносить удары с прежней силой. Я не верю, что он вернётся (на вершину. — Прим. «Чемпионата»).

По возрасту Конор ещё в порядке. Но то, что случилось с его разумом и ногами… Этот парень закончился. Но он выгоден промоушену», — приводит слова Хабиба ESPN.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.