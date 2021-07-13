Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб оценил шансы Макгрегора вернуться на вершину UFC после перелома ноги в бою с Порье

Хабиб оценил шансы Макгрегора вернуться на вершину UFC после перелома ноги в бою с Порье
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, сможет ли Конор Макгрегор, получивший перелом ноги в поединке с Дастином Порье, вернуться на вершину.

«Если бы он не сломал ногу — да. Но сломанная нога никогда не позволит ему наносить удары с прежней силой. Я не верю, что он вернётся (на вершину. — Прим. «Чемпионата»).

По возрасту Конор ещё в порядке. Но то, что случилось с его разумом и ногами… Этот парень закончился. Но он выгоден промоушену», — приводит слова Хабиба ESPN.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Трагический конец. Макгрегор сражался отчаянно, но сломал ногу и проиграл Трагический конец. Макгрегор сражался отчаянно, но сломал ногу и проиграл
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021