Конор Макгрегор продолжил нападки на Дастина Порье и его семью

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь стал атаковать в «Твиттере» бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье, после того как получил перелом ноги в бою с ним в минувшие выходные.

Макгрегор написал: «Я грязный чувак, обещаю тебе. Я опасен». Затем он выложил фото Порье с дочерью, после чего написал «gonezo», что можно перевести как «человек, лишившийся силы и разума от чрезмерного употребления табака и алкоголя». Вскоре Конор удалил твиты.

Фото: https://twitter.com/thenotoriousmma?lang=ru

Фото: https://twitter.com/thenotoriousmma?lang=ru

Фото: https://twitter.com/thenotoriousmma?lang=ru

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.



