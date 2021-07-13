Менеджер Нурмагомедова: на месте президента UFC оштрафовал бы Макгрегора на $ 1 млн

Али Абдельазиз, менеджер экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, высказался об ирландском бойце ММА Коноре Макгрегоре. На турнире UFC 264 Макгрегор сломал ногу во время поединка с Дастином Порье и проиграл техническим нокаутом.
«Макгрегор сам себе менеджер и тренер, он для себя выполняет все роли. Когда рядом с тобой кучка подхалимов, ты не развиваешься. Добро всегда побеждает зло, а он является олицетворением зла. Он говорит всё, что хочет. Конечно, мне не нравится этот парень. Как можно угрожать убийством жене Порье?
На месте Даны Уайта я бы оштрафовал этого парня на $ 1 млн за его слова. Дана должен инструктировать бойцов. Можно ли представить, чтобы кто-то угрожал его жене? Макгрегор полностью неправ, нельзя угрожать жизни. Он вообще в первую очередь вредит своей семье. Кто захочет быть сыном такого человека? Никто!» — цитирует Абдельазиза MMAJunkie.
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