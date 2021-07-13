Ковингтон раскритиковал Порье за поведение в бою с Макгрегором, который сломал ногу

Американский боец UFC Колби Ковингтон раскритиковал бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье за поведение в поединке с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По словам Ковингтона, Порье не должен был злорадствовать, после того как Макгрегор сломал ногу в первом раунде.

«Считаю, это показало, насколько он «милый» парень. Это выставило его в истинном свете.

Жена? Он использует её как ширму. Он сам понимает, что он кусок дерьма, но хочет вести себя как примерный семьянин, хороший муж и отец. Он грязный мешок, как и весь его лагерь», — приводит слова Ковингтона MMA Mania.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.