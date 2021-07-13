Хабиб Нурмагомедов дал совет Конору Макгрегору, который сломал ногу в бою с Дастином Порье

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, как должен вести себя экс-чемпион в двух весах Конор Макгрегор, сломавший ногу в поединке с Дастином Порье в минувшие выходные. По мнению Нурмагомедова, Макгрегор, заработавший состояние в MMA, должен проявлять смирение.

«Я видел интервью тренера Конора, в котором он говорил, мол, я не понимаю, как это случилось, он молод и силён, а сломал ногу. Всё от бога.

Нужно стать смиренным. Если ты думаешь, что стал богатым, сильным и известным благодаря себе, бог тут же сделает тебя смиренным», — приводит слова Хабиба MMAJunkie.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.