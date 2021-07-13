Тренер Нурмагомедова: жаль, что Макгрегор опять превратился в кретина. Это очень плохо

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, раскритиковал экс-чемпиона лиги в двух дивизионах Конора Макгрегора за трэш-ток в адрес Дастина Порье перед боем. Макгрегор не стеснялся в выражениях не только в адрес Порье, но и в адрес его жены.
«Конор невероятно хотел выиграть этот бой. Но очень плохо, что он опять превратился в того кретина, каким я его знаю.
Не надо было говорить такого. Конор творил что-то немыслимое. Это неспортивно. Именно поэтому он мне не нравится. Он ведёт себя неспортивно.
Задевать жену, говорить такие вещи… Хочешь неприятностей — без проблем, но такого делать нельзя», — цитирует Мендеса Sportskeeda.
В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
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