Александр Усик побрился налысо. Фото

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинец Александр Усик побрился налысо. Соответствующую фотографию он выложил в «сториз» своего «инстаграма».

«Моё прекрасное утро. А как начинается ваше утро?» — подписал он фото.

Фото: https://www.instagram.com/usykaa/?hl=ru

Ранее подписчики оценили фото Александра Усика с голым торсом.

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34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. Ожидается, что следующий бой Усик проведёт против обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.