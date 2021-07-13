Дебютант UFC, пропустивший 230 ударов: гонорар за этот бой изменит мою жизнь

Дебютант UFC Крис Моутинью высказался о гонораре, который он получил за бой с Шоном О’Мэлли, проходившим на турнире UFC 264. В этом поединке О’Мэлли установил новый рекорд дивизиона, он нанёс 230 точных значимых удара. Бой был остановлен за полминуты до конца третьего раунда. Рефери решил остановить избиение Моутинью. Помимо стандартного гонорара Крис получил бонус в размере $ 75 тыс.

«Я очень счастлив. Это — новый шаг в том плане, чтобы заботиться о моей семье, правильно использовать деньги, не работать в каких-то других сферах. Я смогу и дальше заниматься любимым делом. Мне нужно определить, что делать с этой суммой. Я пока ещё не знаю. Но она изменит мою жизнь.

Как себя чувствую после боя? Отлично! Испытываю гордость, немного жаль, что проиграл. Полученные повреждения меня не заботят, я готов терпеть. Иначе я бы просто не занимался ММА.

Я никого не боюсь, только бога, а О’Мэлли им не является. Он победил, но я буду готов стать лучше к следующему поединку с ним», — цитирует Моутинью TMZ Sports.