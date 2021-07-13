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Тренер Нурмагомедова: Хабиб назвал меня жирным

Тренер Нурмагомедова: Хабиб назвал меня жирным
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Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об общении с подопечным, который в настоящее время вместе с другими бойцами тренируется в зале AKA в Калифорнии.

«Он назвал меня жирным. Да, я жирный, но он меня так назвал!

Он только учится (стать тренером. — Прим. «Чемпионата»). Хабиб, может, ты и станешь одним из величайших тренеров. Но ты только учишься. Не буду говорить почему, сам знаешь», — рассказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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