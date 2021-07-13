Тренер Нурмагомедова: Хабиб назвал меня жирным

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об общении с подопечным, который в настоящее время вместе с другими бойцами тренируется в зале AKA в Калифорнии.
«Он назвал меня жирным. Да, я жирный, но он меня так назвал!
Он только учится (стать тренером. — Прим. «Чемпионата»). Хабиб, может, ты и станешь одним из величайших тренеров. Но ты только учишься. Не буду говорить почему, сам знаешь», — рассказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmo.
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
- 13 июля 2021
-
13:46
-
13:31
-
13:00
-
12:24
-
11:57
-
11:34
-
11:23
-
11:22
-
11:17
-
11:01
-
10:26
-
10:00
-
08:51
-
08:41
-
08:29
-
08:18
-
08:05
-
07:57
-
07:26
-
04:28
- 12 июля 2021
-
23:55
-
22:59
-
21:49
-
20:53
-
20:05
-
17:50
-
17:26
-
16:01
-
15:50
-
15:16
-
15:02
-
14:50
-
14:12
-
13:40
-
13:31