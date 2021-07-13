Биспинг призвал Макгрегора уволить своего тренера, который не заподозрил перелом ноги

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг высказал мнение, что Конор Макгрегор должен уволить своего тренера Джона Кавану, который не сделал ничего, чтобы воспрепятствовать перелому ноги в поединке с Дастином Порье.

«Тренер говорил: ой, я ничего не видел, что меня обеспокоило бы, я знал, что во втором раунде мы победим нокаутом; из того, что я видел, меня вообще ничто не беспокоило. Если это так, Джон Кавана, Конор обязан немедленно уволить тебя, поскольку ситуация внушала опасения. Соперник доминировал, у судей был счёт 10:8 в его пользу», — приводит слова Биспинга South China Morning Post.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.