Сехудо объяснил, что нужно сделать Макгрегору, чтобы побеждать в непростых боях

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал поражение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в бою с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Бой состоялся в ночь с 10 на 11 июля мск и завершился досрочно: Конор сломал ногу — победу присудили Порье.



«Конор придумал действительно хороший план на бой. Многое было так же, как я и предполагал. В этом можно убедиться, посмотрев моё последнее видео. Тогда я сказал, что Конору придётся изменить план на поединок.



В любом случае Конор проделал хорошую работу. Но я думаю, что ему стоит стать более качественным бойцом. Что я этим хочу сказать? Он должен понимать, как заканчивать матч, когда приходится сражаться все пять раундов, потому что не всегда получается нокаутировать абсолютно всех», — сказал Сеходо в своём «твиттере».

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