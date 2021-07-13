Хабиб Нурмагомедов объяснил, как грамотно вести бой в положении лёжа

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился советами по контролю соперника в положении лёжа во время боя. По словам Хабиба, ключ к успеху лежит в умении использовать ноги, в частности, колени, а не руки. Многие же бойцы используют одни руки, а потому не добиваются желаемого результата.



«Очень важно использовать не только руки, но и ноги. Многие мои соперники не раз признавались, будто думали, что сражаются с тяжеловесом. Но на самом деле всё не так: я одного веса с ними. Нужно лишь грамотно использовать ноги, руки, колени, собственный вес – всё вместе. Когда я оказываюсь наверху, я не стремлюсь задействовать руки. В первую очередь включаю ноги и работаю ими. И лишь когда оказываюсь в нужной позиции, начинаю работать руками», — сказал Хабиб в интервью на канале Bernardo Faria BJJ Fanatics в YouTube.

Видео можно посмотреть на канале Bernardo Faria BJJ Fanatics в YouTube.