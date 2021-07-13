Хабиб рассказал о планах отца относительно своего завершения карьеры

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как его отец, скончавшийся летом прошлого года, желал, чтобы он завершил карьеру.
«Хотел ли отец, чтобы я одержал 30 побед в карьере? Не совсем так: он говорил, что было бы неплохо добиться показателя 30:0. Он хотел, чтобы я провёл поединки с Тони Фергюсоном и Жоржем Сен-Пьером. Но многое изменилось. Признаться, мне без разницы — 30:0 или 29:0.
Говорили ли мы с отцом до того, как он скончался, как я должен завершить карьеру? Нет, никогда не подымали эту тему. Но я помню, как однажды мы обсуждали одну вещь: отец хотел, чтобы после моего ухода на сцену вышел Ислам Махачев. После этого он должен был громко заявить о себе», — сказал Хабиб в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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