Хабиб предположил, каковы дальнейшие планы UFC на Макгрегора

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о планах UFC на экс-чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора по окончании его реабилитации. В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.



«Если он захочет вернуться, так и быть. Но заставьте его ещё раз сражаться с Дастином Порье и прикончите наконец этого парня. Мне кажется, именного этого и хотят в UFC. Ещё бы не стал исключать, что в их планах значится организация его боя с Нейтом Диасом. Но, думаю, и в том, и в другом случаях он проиграет», — приводит слова Хабиба MMA Fighting.

Это был уже третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.