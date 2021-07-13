UFC 264 с поединком Макгрегор — Порье стал вторым в истории лиги по продажам PVP

Состоявшийся в ночь с 10 на 11 июля мск турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье, стал вторым по количеству проданных платных трансляций в истории организации. Это следует из данных, размещённых на странице Sports Business Journal в «Твиттере».



В общей сложности в UFC продали 1,8 млн платных трансляций. Лишь однажды промоушн собирал большую аудиторию — на турнире UFC 229, в главном событии которого встречались бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Макгерогор. Тогда его посмотрело 2,4 млн зрителей.



Напомним, на UFC 264 Порье одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу.

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