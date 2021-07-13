UFC 264 с поединком Макгрегор — Порье стал вторым в истории лиги по продажам PVP

Состоявшийся в ночь с 10 на 11 июля мск турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье, стал вторым по количеству проданных платных трансляций в истории организации. Это следует из данных, размещённых на странице Sports Business Journal в «Твиттере».
В общей сложности в UFC продали 1,8 млн платных трансляций. Лишь однажды промоушн собирал большую аудиторию — на турнире UFC 229, в главном событии которого встречались бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Макгерогор. Тогда его посмотрело 2,4 млн зрителей.
Напомним, на UFC 264 Порье одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу.
- 13 июля 2021
-
23:02
-
22:00
-
21:23
-
19:52
-
19:27
-
18:47
-
18:24
-
16:13
-
15:33
-
15:21
-
15:05
-
13:46
-
13:31
-
13:00
-
12:24
-
11:57
-
11:34
-
11:23
-
11:22
-
11:17
-
11:01
-
10:26
-
10:00
-
08:51
-
08:41
-
08:29
-
08:18
-
08:05
-
07:57
-
07:26
-
04:28
- 12 июля 2021
-
23:55
-
22:59
-
21:49
-
20:53