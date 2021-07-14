Хабиб — о своём величии: я на одном уровне с Фёдором Емельяненко

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о своём величии.

«Я не хочу навязывать своё имя или говорить: «Называйте меня величайшим из всех времён. Нет, я один из величайших людей всех времён.

Я на одном уровне с Фёдором Емельяненко, Андерсоном Сильвой, Джоном Джонсом, Даниэлем Кормье, Деметриусом Джонсоном, Жорж Сен-Пьером. Я нахожусь на одном уровне. Я поставил своеё имя на один уровень», — приводятся слова Хабиба в «инстаграме» ESPN.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.