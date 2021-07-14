Хабиб рассказал, что сделает, если Махачев проиграет Чарльзу Оливейре

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что возможные дальнейшие успехи действующего чемпиона Чарльза Оливейры не заставят его возобновить карьеру. По словам россиянина, он не пойдёт на это, даже если бразилец когда-то встретится и одолеет Ислама Махачева.



«Что я буду делать, если Оливейра сможет победить Порье, Гэтжи и Махачева? Появится ли у меня желание вернуться и как я отреагирую, если люди начнут говорить, что Оливейра мог бы меня победить? Я просто скажу, что тогда было моё время, а сейчас пришло время Чарльза. Я не стану говорить о возвращении в спорт. Мне это неинтересно. Даже если Оливейра победит Гэтжи, Порье, Ислама. Это просто будет его время. Я порадуюсь за него и поздравлю. Он хороший боец. Когда он проигрывал, он был не на пике карьеры. Сейчас он вышел на пик», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса возглавит кард турнира UFC Вегас 31, который состоится в ночь с 17 на 18 июля мск. Ислам занимает девятое место в рейтинге легковесов UFC, Мойзес — 14-е.