Хабиб рассказал, что сделает, если Махачев проиграет Чарльзу Оливейре

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что возможные дальнейшие успехи действующего чемпиона Чарльза Оливейры не заставят его возобновить карьеру. По словам россиянина, он не пойдёт на это, даже если бразилец когда-то встретится и одолеет Ислама Махачева.
«Что я буду делать, если Оливейра сможет победить Порье, Гэтжи и Махачева? Появится ли у меня желание вернуться и как я отреагирую, если люди начнут говорить, что Оливейра мог бы меня победить? Я просто скажу, что тогда было моё время, а сейчас пришло время Чарльза. Я не стану говорить о возвращении в спорт. Мне это неинтересно. Даже если Оливейра победит Гэтжи, Порье, Ислама. Это просто будет его время. Я порадуюсь за него и поздравлю. Он хороший боец. Когда он проигрывал, он был не на пике карьеры. Сейчас он вышел на пик», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.
Напомним, бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса возглавит кард турнира UFC Вегас 31, который состоится в ночь с 17 на 18 июля мск. Ислам занимает девятое место в рейтинге легковесов UFC, Мойзес — 14-е.
- 14 июля 2021
-
03:12
-
02:58
-
02:53
-
02:32
- 13 июля 2021
-
23:02
-
22:00
-
21:23
-
19:52
-
19:27
-
18:47
-
18:24
-
16:13
-
15:33
-
15:21
-
15:05
-
13:46
-
13:31
-
13:00
-
12:24
-
11:57
-
11:34
-
11:23
-
11:22
-
11:17
-
11:01
-
10:26
-
10:00
-
08:51
-
08:41
-
08:29
-
08:18
-
08:05
-
07:57
-
07:26
-
04:28