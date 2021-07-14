Нурмагомедов поставил свои победы выше побед Джона Джонса

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал другого экс-чемпиона лиги Джона Джонса. Россиянин дал понять, что считает свои победы в лиге более убедительными, чем победы бывшего обладателя титула в полутяжёлом весе.
«Когда я заканчивал карьеру я был лидером рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Никто по этому поводу не мог ничего возразить. Это был не Камару Усман и ни Джон Джонс. Джонс проводил очень близкие поединки с Овинсом Сен-Прё, Тиаго Сантосом, Энтони Смитом, Домиником Рейесом. В этих поединках он показал очень слабые выступления. Плюс все эти истории с допингом.
А как насчёт меня? Я перемолол всех соперников. В день завершения карьеры я был на вершине», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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