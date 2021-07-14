Махачев: после боя, может быть, съем бургер и мороженое

Российский боец UFC Ислам Махачев ответил на вопросы своего тренера Хавьера Мендеса, который поинтересовался самочувствием спортсмена, а также спросил, что Махачев съел бы после боя.
«Чувствую себя хорошо, тренер, просто немного голоден. После боя, может быть, съем бургер и мороженое», – ответил Махачев.
Видео можно посмотреть в аккаунте «Инстаграм» Хавьера Мендеса.
Бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса возглавит кард турнира UFC Вегас 31, который состоится в ночь с 17 на 18 июля мск. Ислам занимает девятое место в рейтинге легковесов UFC, Мойзес — 14-е.
Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александра Эрнандеса решением судей.
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