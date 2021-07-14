Брат Магомедшарипова дебютирует в Bellator

Российский боец ММА Хасан Магомедшарипов 31 июля проведёт свой дебютный бой в Bellator. Об этом сообщается в аккаунте «Инстаграм» MMA Tajikistan.
Соперником 20-летнего россиянина станет таджикистанец Некруз Мирходжаев.
Хасан Магомедшарипов — брат бойца UFC Забита Магомедшарипова. На его счету пять побед (одна — нокаутом) и ни одного поражения.
Напомним, Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
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