Бои Волкановски – Ортега и Шевченко – Мёрфи станут главными на UFC 266

Два титульных боя Александер Волкановски – Брайан Ортега (полулёгкий вес) и Валентина Шевченко – Лорен Мёрфи (женский наилегчайший вес) станут главными на UFC 266. Турнир пройдёт 25 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт.

Ранее чемпион UFC Александер Волкановски признался, что не хочет, чтобы российский боец Забит Магомедшарипов завершал карьеру.

«Надеюсь, Забит не завершит карьеру. Очевидно, он хотел получить титульный бой. Я понимаю его разочарование. Но ему по-прежнему нужно поработать с точки зрения продвижения. Он не дрался с топ-соперниками, он не проводил пятираундовые бои, у него были проблемы с проведением поединков», – заявил Волкановски.