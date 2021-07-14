Стерлинг: думаю, реванш с Петром Яном состоится в ноябре или декабре

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг рассказал, когда может состояться реванш с Петром Яном.

«Думаю, реванш состоится в ноябре или декабре. Если это будет ноябрь, то мы подерёмся на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, если в декабре, то это будет Лас-Вегас. Я слышал, что Дана Уайт говорил, что хочет провести наш бой 30 октября в Абу-Даби. Всё же считаю, что это не лучший вариант. Пётр тренируется во Флориде. Было бы неплохо провести поединок в Штатах.

Я почти уверен, что Пётр со мной согласен, но, если нам придётся отправиться в Абу-Даби, я не против. Я хочу поскорей вернуться в октагон и провести бой с Яном. Пришло время заткнуть всех. Меня все обвиняют, будто я попросил больше времени перед реваншем, но я только что перенёс операцию на шее, о чем мы вообще говорим?» – цитирует Стерлинга Cage Side Press.

Напомним, в марте 2021 Петра Яна дисквалифицировали за запрещенный удар коленом в бою со Стерлингом и лишили чемпионского пояса UFC.