Дастин Порье поделился мнением о чемпионе UFC Оливейре

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье рассказал, что думает об обладателе соответствующего пояса Чарльзе Оливейре, который может стать его следующим соперником.

«Он не просто парень с поясом. Он снова и снова поднимался, боролся с невзгодами в двух весовых категориях и уже 10 лет выступает в UFC. Он заслужил каждую унцию золота своего пояса. К таким парням я не испытываю ничего, кроме уважения.

Я не знаю его лично, но его невозможно ненавидеть, учитывая историю. Это труднее, чем остаться непобеждённым. Не знаю планов UFC (в отношении боя с Оливейрой. — Прим. «Чемпионата»). Знаю, что Чарльз хотел провести бой в декабре, так что посмотрим. Разберёмся», — приводит слова Порье MMAJunkie.

