Тиаго Мойзес: рассчитываю на досрочную победу в поединке с Махачевым

Боец ММА Тиаго Мойзес поделился ожиданиями от поединка с россиянином Исламом Махачевым. Бой будет проходить на турнире UFC Vegas 31 в ночь на 18 июля мск.
«Когда мне предложили бой с Исламом, я был удивлён. Я просматривал имена бойцов, с которыми могу дальше подраться, но не думал, что мне дадут его. Я думал, что Ислам будет драться с кем-то, кто близко к топ-5, чтобы в дальнейшем получить титульный поединок.
Но я рад, что мне дали этот бой, я его сразу принял. Я знаю, что многие не хотят с ним драться, избегают боя, но лично я был рад.
Я думаю, что мой стиль хорошо подходит для этого боя, я хорош в грэпплинге, хорошо борюсь, вы это видели, у меня много побед болевыми. Я рассчитываю на досрочную победу техническим нокаутом или сабмишеном», — цитирует Мойзеса BJ Penn.
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