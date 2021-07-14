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Оливейра оценил возможный бой с Порье

Оливейра оценил возможный бой с Порье
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Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра рассказал, что думает о возможном поединке с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье после того, как тот победил бывшего чемпиона лиги в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Я не стану менять свой стиль ни с кем. Нам обоим нравится ввязываться в обмен ударами, драться в стойке, но я считаю, что я лучше его. Уверен, это будет война», — цитирует Оливейру Sherdog.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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