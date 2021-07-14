Джиган отреагировал на упражнение с камнем, предложенное ему А. Емельяненко

Известный российский рэпер Джиган отреагировал на адресованный ему пост бойца MMA Александра Емельяненко, в котором тот предложил ему выполнить упражнение с камнем. Музыкант отписался в комментариях к соответствующему посту, оставив два хохочущих эмодзи.

Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru

Ранее Емельяненко объявил, что перед боем с Джиганом сразится с Артёмом Тарасовым, а после поединка с музыкантом подерётся с Владимиром Минеевым.

В настоящее время Александр Емельяненко проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.