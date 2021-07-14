Бывшая звезда рестлинга потроллил Макгрегора, сломавшего ногу

Бывшая звезда рестлинга Курт Энгл посмеялся над ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, который неудачно провёл бой с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Поединок был остановлен после первого раунда, ирландец сломал ногу.
Энгл напомнил, что бился с переломами. На Олимпийских играх 1996 года американец завоевал золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе. Перед Играми Энгл получил тяжёлую травму, сломав шею. Перед каждым поединком ему приходилось колоть обезболивающие.
«Что ж, Макгрегор сломал свою чёртову лодыжку в этот уик-энд. Тоже мне, большое дело! Я ломал лодыжки постоянно! Я сломал её сегодня утром, но продолжаю кругом прыгать! Я даже выиграл золотую медаль с поломанной шеей», — написал 52-летний бывший спортсмен в своём «твиттере».
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