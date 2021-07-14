Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывшая звезда рестлинга потроллил Макгрегора, сломавшего ногу

Бывшая звезда рестлинга потроллил Макгрегора, сломавшего ногу
Комментарии

Бывшая звезда рестлинга Курт Энгл посмеялся над ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, который неудачно провёл бой с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Поединок был остановлен после первого раунда, ирландец сломал ногу.

Энгл напомнил, что бился с переломами. На Олимпийских играх 1996 года американец завоевал золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе. Перед Играми Энгл получил тяжёлую травму, сломав шею. Перед каждым поединком ему приходилось колоть обезболивающие.

«Что ж, Макгрегор сломал свою чёртову лодыжку в этот уик-энд. Тоже мне, большое дело! Я ломал лодыжки постоянно! Я сломал её сегодня утром, но продолжаю кругом прыгать! Я даже выиграл золотую медаль с поломанной шеей», — написал 52-летний бывший спортсмен в своём «твиттере».

Макгрегор зациклился на Джоли Порье. Почему жена Дастина не даёт Конору покоя? Макгрегор зациклился на Джоли Порье. Почему жена Дастина не даёт Конору покоя?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021