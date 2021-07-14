Майк Тайсон поделился мнением о Флойде Мейвезере, который сразился с Логаном Полом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон ответил на вопрос, что он думает о поединке с участием экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола. В июне Мейвезер и Пол провели выставочный бой, победителя выявить не удалось.

«Видите, Флойд уже не тот. Он уже не тот. Он хочет вернуться и сражаться, но вы видите, что вышло.

Я вернулся, и это было неправильно (в ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный бой с Роем Джонсом. — Прим. «Чемпионата»). Такие вещи сильно бьют по тебе», — приводит слова Тайсона Give me Sport.

На счету Мейвезера 50 побед в 50 боях в профессиональном боксе, у Пола одно поражение в одном поединке (от блогера KSI в ноябре 2019 года).