Хабиб Нурмагомедов предположил, что будет, если он встретит Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, как могут развиваться события, если он встретит экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Макгрегор, который в 2018 году проиграл Нурмагомедову, не раз оскорблял представителей Дагестана и лично Хабиба.

«В этом мире слишком много ненависти, не хочу нагружать людей отрицательной энергией. Если что-то случится — значит, случится.

Я не люблю говорить что-то вроде «если я увижу того парня, то сделаю то и это». Тот, кто говорит так, никогда ничего не сделает.

Мы не знаем, какая будет ситуация. Возможно, мы останемся сами по себе. Возможно, на нас будут смотреть объективы камер, охрана. Мы не знаем наверняка.

Слава и деньги показывают то, кем ты являешься. Мы часто слышим, что слава и деньги меняют людей. Но это не так, просто эти вещи показывают то, кем ты являешься.

Что сделал Конор? Он ударил старика (Хабиб вспомнил инцидент в баре. — Прим. «Чемпионата»). Можно посмотреть на его действия и понять всё. Как сказал Дастин, он мешок с дерьмом.

Я видел, что в «Твиттере» многие поддерживают его. Но как его можно поддерживать? Ладно, если он хочет продвигать бои, пусть продвигает. Но нельзя задевать родителей, семью, жену. Я поддерживаю кое-какой треш-ток. Но нельзя трогать семью, родителей, жену, религию», — рассказал Нурмагомедов в интервью, выложенном в YouTube-канале ESPN MMA.