Валерий Газзаев обратился к боксёру Мурату Гассиеву перед боем с немцем
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Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА, депутат Государственной Думы Валерий Газзаев обратился к бывшему чемпиону мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурату Гассиеву, которого 22 июля ожидает поединок с немцем Михаэлем Валлишем.
«Что касается боя Мурата Гассиева и Михаэля Валлиша, я не буду давать прогнозы, потому что абсолютно уверен, что Мурат победит в этом поединке, тем более в День бокса, который состоится. У нас большая история нашего бокса, советского, российского.
Абсолютно уверен в победе, желаю Мурату Гассиеву, чтобы он всегда побеждал, чтобы болельщики, которые его поддерживают, всегда видели только его победы», — приводятся слова Газзаева на сайте телеканала «РЕН ТВ».
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