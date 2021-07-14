Владимир Познер поделился воспоминаниями о бое Костя Цзю — Рикки Хаттон

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер поделился воспоминаниями о поединке с участием бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю и экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Рикки Хаттона.

«В Англии его (Цзю. — Прим. «Чемпионата») поджидали 20 тысяч отчаянных болельщиков. В Англии была надежда, что появится боксёр, способный прославить страну. Все букмекеры говорили в пользу Цзю — и вот вышел этот дерзкий и молодой Хаттон», — рассказал Познер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок Костя Цзю — Рикки Хаттон состоялся в июне 2005 года. Российский спортсмен потерпел поражение нокаутом в 11-м раунде. Это был его последний бой в профессиональном боксе. Всего на его счету 31 победа и два поражения, ещё один поединок признали несостоявшимся.