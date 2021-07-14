«Единственный и неповторимый». В UFC поздравили Конора Макгрегора с днём рождения

Сегодня, 14 июля, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор празднует день рождения. Конору исполнилось 33 года. По этому случаю в UFC поздравили бойца, разместив соответствующий пост в своём "Твиттере".



«С днём рождения, единственный и неповторимый, Ноториус», — говорится в поздравительном сообщении.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице UFC в «Твиттере».

На состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264 в главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.