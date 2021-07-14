Фелдер — Макгрегору: после боя Порье мог выбить все твои зубы, оставив тебя умирать

Бывший боец ММА Пол Фелдер высказался об угрозах, которые слал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в адрес бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье после того, как проиграл ему на турнире UFC 264.

«Ты лежишь на полу со сломанной ногой и угрожаешь человеку, который только что, а также в предыдущем поединке доминировал над тобой. Он мог просто подойти и ударить тебя прямо челюсть, выбив все твои зубы, а затем оставить тебя умирать на этом полу. Ставлю Дастину пять баллов за выдержку. Такие разговоры просто неуместны», — сказал Фелдер в интервью на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.

Это был уже третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.