66-летняя болельщица попросила фото с Нурмагомедовым на день рождения. Хабиб отреагировал

29-летний российский боец UFC Ислам Махачев опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором просит экс-чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова найти бабушку, которая стояла с плакатом, на котором был написан текст с просьбой о фото с ним.

«Хабиб, эта бабушка стоит вот здесь под солнцем и ждёт тебя, выходи», — сказал на видео Махачев.

Уже спустя некоторое время пресс-служба UFC опубликовала видеоролик, в котором сказано, что пожилая поклонница праздновала 66-й день рождения. С этим её поздравил президент организации – Дана Уайт. Затем последовала и реакция самого Хабиба, который разместил в «Инстаграм»-сториз фото с той самой бабушкой.

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом премии ESPY Awards от ESPN. Российский спортсмен победил в номинации «Лучший боец года».