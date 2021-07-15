Россиянка Мохнаткина объявила о переходе из Bellator в PFL

Россиянка Марина Мохнаткина объявила об уходе из Bellator и заключении контракта с PFL. Об этом она сообщила в своём аккаунте в «Инстаграме».
«Мой контракт с Bellator закончился! Я очень рада пробиться в новую лигу PFL. И совсем скоро мой бой будет проходить в рамках PFL! Спасибо! А следующий сезон Гран-при PFL будет по-настоящему жарким. Я слышала, что там есть две олимпийские чемпионки, готова удивить их своим российским самбо. Спасибо моей команде за поддержку. Впереди много работы. Готовиться! Миллион долларов, я иду за тобой», — написала Мохнаткина в соцсети.
В июне на турнире Bellator 260 Мохнаткина встречалась с представительницей США Амандой Белл. Поединок завершился победой россиянки единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.
Для Мохнаткиной эта победа стала первой в Bellator, она проводила свой второй бой. В дебютном поединке она уступила представительнице Австралии Джаней Хардинг в марте 2019 года. Всего в ММА на её счету пять побед и два поражения. Аманда Белл провела свой седьмой бой на Bellator, потерпев четвёртое поражение.
- 15 июля 2021
-
09:11
-
09:00
-
08:38
-
08:06
-
08:04
-
07:21
-
02:04
-
01:49
-
00:57
- 14 июля 2021
-
23:43
-
22:28
-
21:42
-
20:16
-
18:34
-
17:50
-
15:51
-
15:42
-
15:00
-
14:32
-
13:55
-
13:43
-
13:13
-
12:34
-
12:33
-
11:28
-
11:00
-
10:42
-
10:36
-
10:02
-
09:32
-
09:17
-
09:10
-
09:01
-
08:31
-
08:00