Россиянка Мохнаткина объявила о переходе из Bellator в PFL

Россиянка Марина Мохнаткина объявила об уходе из Bellator и заключении контракта с PFL. Об этом она сообщила в своём аккаунте в «Инстаграме».

«Мой контракт с Bellator закончился! Я очень рада пробиться в новую лигу PFL. И совсем скоро мой бой будет проходить в рамках PFL! Спасибо! А следующий сезон Гран-при PFL будет по-настоящему жарким. Я слышала, что там есть две олимпийские чемпионки, готова удивить их своим российским самбо. Спасибо моей команде за поддержку. Впереди много работы. Готовиться! Миллион долларов, я иду за тобой», — написала Мохнаткина в соцсети.

В июне на турнире Bellator 260 Мохнаткина встречалась с представительницей США Амандой Белл. Поединок завершился победой россиянки единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

Для Мохнаткиной эта победа стала первой в Bellator, она проводила свой второй бой. В дебютном поединке она уступила представительнице Австралии Джаней Хардинг в марте 2019 года. Всего в ММА на её счету пять побед и два поражения. Аманда Белл провела свой седьмой бой на Bellator, потерпев четвёртое поражение.