Хабиб Нурмагомедов перепостил два ярких фото Роналдо с финалов ЧМ

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов перепостил в «сториз» своего «инстаграма» две фотографии легендарного бразильского футболиста Роналдо, которые появились в «инстаграме» 433. Снимки сделаны в двух финалах чемпионата мира: в 1998 году сборная Бразилии с Роналдо в составе проиграла Франции со счётом 0:3, в 2002 году победила немцев со счётом 2:0, причём знаменитый форвард сделал дубль.

«То самое чувство сладостного искупления», — отмечается в подписи к фотографиям.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

44-летний Роналдо — двукратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка Америки, двукратный чемпион Испании в составе «Реала» (Мадрид), двукратный обладатель «Золотого мяча». На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA.