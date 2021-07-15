Оливейра: Конор Макгрегор заслуживает бурных оваций

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра поделился мнением о Коноре Макгрегоре после поединка ирландца с Дастином Порье.



«Мне неприятно говорить об этом поединке. Я смотрю на всех бойцов как на работников, которые родились ради того, чтобы заниматься этим. После боя ко всем отношусь одинаково. Обнимаю их и благодарю за возможность. Я смотрел турнир UFC 264 от начала до конца. Конор потерпел обидное поражение. Если бы он отправился в нокаут или нокаутировал Порье, то было бы круто.



Конор заслуживает бурных оваций. Мне не нравится, как он продаёт свои бои и что говорит. Но он гигант. Он влияет на миллионы людей и зарабатывает миллионы независимо от результата боя. Конор сказал, что ему нужно шесть недель, чтобы вернуться. Уверен, что он снова подерётся с Дастином, когда будет готов. Я его уважаю», — приводит слова Оливейры BloodyElbow.



В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.



Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.