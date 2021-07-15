Экс-тренер Кличко: Ломаченко — поломанный автомобиль. Ну сколько папа будет ездить на нём?

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, поделился мнением о бывшем чемпионе в трёх весовых категориях Василии Ломаченко.

«Характер у Ломы «газ не сброшу» — это точно. Но уже всё, поломанный автомобиль. Ну сколько папа будет ездить на этом поломанном автомобиле?

Вы думали, что Накатани выиграет у Васи из-за того, что он боксировал с Теофимо Лопесом? Это бред. Вы должны это понимать. Уровень другой. А у нас все: «Вася выиграл, вернулся». Куда он вернулся? Если бы он у Лопеса выиграл, вопросов бы не было. А так Накатани перворазрядник, от силы КМС», — рассказал Городничёв в своём YouTube-канале.

33-летний Василий Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в июне 2021 года, победив представителя Японии Масаёси Накатани техническим нокаутом в девятом раунде. Всего на счету Василия 17 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 15 побед (в том числе 11 нокаутом) и потерпел два поражения.