Президент UFC рассказал, когда Конор Макгрегор проведёт следующий бой

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернётся в октагон не раньше 2022 года. Ранее сообщалось, что Макгрегора выписали из больницы, после того как он сломал ногу в поединке с Дастином Порье в минувшие выходные.

«По-моему, его только что выписали из больницы. Какое-то время он будет в Лос-Анджелесе. Не знаю, полетит ли он домой и что он вообще собирается делать.

Когда он вернётся? Через год», — приводит слова Уайта TMZ.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.