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А. Емельяненко: не секрет, что есть в сборной России игроки, которые пьянствуют, курят

А. Емельяненко: не секрет, что есть в сборной России игроки, которые пьянствуют, курят
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о причинах неудач сборной России по футболу.

«Невооружённым глазом видно, что иностранные футболисты намного собраннее и лучше, чем наши. Ни для кого не секрет, что есть даже в сборной игроки, которые пьянствуют, курят и в принципе ведут нездоровый образ жизни. Когда я жил в Питере, ездил к докторам «Зенита» на массаж, они очень хорошо его делают. Делились историями.

Кулуарно рассказывали: тренер подходит к игроку, спрашивает, зачем тот курит. Футболист отвечает: «Да мне не мешает, я бегаю по прямой 20 метров туда, 20 — обратно».

Тренер его начинает уверять, что, если игрок бросит курить, будет бегать больше и играть лучше. А футболист говорит: «Мне больше и лучше не надо».

Когда наши игроки будут выступать как те же итальянцы? Когда начнут работать и выкладываться на тренировках по полной, а не ездить на них для галочки. Они должны сами осознать, что им это нужно, что у них такая работа», — приводит слова Александра Емельяненко «ВсёПроСпорт».

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