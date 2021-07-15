А. Емельяненко: не секрет, что есть в сборной России игроки, которые пьянствуют, курят

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о причинах неудач сборной России по футболу.
«Невооружённым глазом видно, что иностранные футболисты намного собраннее и лучше, чем наши. Ни для кого не секрет, что есть даже в сборной игроки, которые пьянствуют, курят и в принципе ведут нездоровый образ жизни. Когда я жил в Питере, ездил к докторам «Зенита» на массаж, они очень хорошо его делают. Делились историями.
Кулуарно рассказывали: тренер подходит к игроку, спрашивает, зачем тот курит. Футболист отвечает: «Да мне не мешает, я бегаю по прямой 20 метров туда, 20 — обратно».
Тренер его начинает уверять, что, если игрок бросит курить, будет бегать больше и играть лучше. А футболист говорит: «Мне больше и лучше не надо».
Когда наши игроки будут выступать как те же итальянцы? Когда начнут работать и выкладываться на тренировках по полной, а не ездить на них для галочки. Они должны сами осознать, что им это нужно, что у них такая работа», — приводит слова Александра Емельяненко «ВсёПроСпорт».
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