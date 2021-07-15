Минеев выступил с заявлением об А. Емельяненко, который объявил о бое с ним

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев выступил с заявлением, отреагировав на слова другого бойца MMA Александра Емельяненко, который ранее заявил, что проведёт бой с ним.
«Узнал на днях новость, что, оказывается, у меня уже подписан контракт на бой с Сашей Емельяненко. А кто и когда подписал за меня этот контракт? По каким правилам? В каком весе? Саша сбросит этак 25 кг или мне надо «накушать» до его габаритов? Смысл в этом бое какой? Очередное шоу?
Очень уважительно отношусь к Саше, он действительно легенда нашего спорта, кто бы как его ни критиковал, но, на мой взгляд, Саше надо:
• полностью восстанавливать своё здоровье и выходить на новый пик формы;
• с Фёдором отношения наладить, на радость близким и своим фанатам;
• завязывать уже бить «кукухи» качков, рэперов, блогеров и прочих страждущих граждан нашей Родины, а вызвать на бой других заслуженных ветеранов 2000-х: того же Мирко или Монсона было бы интересно вновь увидеть с Сашей в клетке.
И вообще, с таким жизненным опытом и экспертизой в спорте надо с молодёжью уже работать, им определённо будет интересно и полезно хорошее перенять, а с ошибок сделать выводы для себя. А все эти хайповые шоу-бои не Сашин уровень, на мой взгляд, да и у меня ещё оппонентов хватает, чтобы не сражаться «шоу ради, денег для»!
А вы как считаете, нужен этот бой?» — написал Минеев в своём «инстаграме».
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