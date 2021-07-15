Джейк Пол: не верю, что мой бой с Мейвезером состоится

Известный видеоблогер Джейк Пол не верит в возможность организации поединка с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.
«Не думаю, что этот бой состоится. Он хочет, чтобы я сбросил вес до лимита полусреднего веса, только после этого он готов провести бой со мной. До того, как он сразился с моим братом, мы были фальшивыми бойцами. Теперь он будет драться с Джейком Полом, только если я сделаю вес в лимите полусреднего, а для меня физически невозможно сбросить так много», — приводит слова Джейка Пола BoxingScene.
Джейк Пол проведёт следующий бой 28 августа. Его соперником станет Тайрон Вудли.
Ранее Пол высказался о поражении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора, которое он потерпел в ночь с 10 на 11 июля на UFC 264 в поединке с бывшим временным чемпионом организации в лёгком весе американцем Дастином Порье.
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