Миша Тейт: трёх боёв может быть достаточно, чтобы я получила титульный шанс

Бывшая чемпионка UFC Миша Тейт считает, что ей может быть достаточно провести три боя, чтобы получить титульный поединок.



«Я просто хочу начать свой путь с субботнего боя. Очень важно добыть эту победу. Я не забегаю вперёд. У меня есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели, поэтому есть ход событий, который я бы хотела увидеть в идеальных условиях — но этих условий нужно достичь.



Мне обязательно нужна эта победа, чтобы продолжить движение по своей траектории. Думаю, реально сказать, что если я выступлю так, как планирую, то мне понадобится всего три боя, чтобы получить титульный шанс. Если я буду побеждать соперниц и продвигаться в рейтинге, то это справедливо. Но нужно посмотреть, как всё сложится в субботу», — цитирует Тейт MMAJunkie.