Миша Тейт: трёх боёв может быть достаточно, чтобы я получила титульный шанс

Бывшая чемпионка UFC Миша Тейт считает, что ей может быть достаточно провести три боя, чтобы получить титульный поединок.
«Я просто хочу начать свой путь с субботнего боя. Очень важно добыть эту победу. Я не забегаю вперёд. У меня есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели, поэтому есть ход событий, который я бы хотела увидеть в идеальных условиях — но этих условий нужно достичь.
Мне обязательно нужна эта победа, чтобы продолжить движение по своей траектории. Думаю, реально сказать, что если я выступлю так, как планирую, то мне понадобится всего три боя, чтобы получить титульный шанс. Если я буду побеждать соперниц и продвигаться в рейтинге, то это справедливо. Но нужно посмотреть, как всё сложится в субботу», — цитирует Тейт MMAJunkie.
- 15 июля 2021
-
18:22
-
16:54
-
16:02
-
15:05
-
14:59
-
13:35
-
13:14
-
13:03
-
12:57
-
12:29
-
12:00
-
11:39
-
11:04
-
10:59
-
10:14
-
09:58
-
09:32
-
09:11
-
09:00
-
08:38
-
08:06
-
08:04
-
07:21
-
02:04
-
01:49
-
00:57
- 14 июля 2021
-
23:43
-
22:28
-
21:42
-
20:16
-
18:34
-
17:50
-
15:51
-
15:42
-
15:00